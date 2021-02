10º Batalhão captura homem com mandado de prisão em aberto e apreende drogas em Guarapari

Policiais militares do 10º Batalhão capturaram um homem com mandado de prisão e apreenderam drogas em ações realizadas em Guarapari durante o último final de semana.

Na noite de domingo (07), militares em patrulhamento tático no bairro Santa Mônica, abordaram uma motocicleta com um casal, que tentou dispensar uma sacola contendo 394 pinos de cocaína, 292 pedras de crack e seis buchas de maconha. Os abordados afirmaram que os entorpecentes pertencem a um traficante conhecido do bairro.

Na tarde de sexta-feira (05), policiais militares em patrulhamento no bairro Itapebussú, avistaram um indivíduo que ao perceber a presença policial fugiu para dentro de um beco. Durante a sua fuga deixou cair uma sacola contendo 130 pinos de cocaína e uma bucha de maconha.

No bairro Centro, militares abordaram um homem e constataram um mandado de prisão em aberto contra ele.

Todos os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro das ocorrências.