10º Batalhão informa dicas de segurança para período de fim de ano

today21 de dezembro de 2020 remove_red_eye41

Com a chegada das festas de fim de ano é comum que os centros comerciais fiquem mais movimentados com um fluxo maior de pessoas, o que pode chamar a atenção de criminosos. Pensando nisso, o 10º Batalhão preparou algumas dicas de segurança para que esse período do ano seja o mais tranquilo possível.

Entre as dicas estão manter sempre a atenção redobrada. Procure não ficar distraído no celular ou olhando as vitrines por muito tempo. O ideal é andar sempre olhando o movimento a sua volta.

Outra dica é colocar dinheiro e carteiras no bolso da frente, dificultando a ação de meliantes. Para as mulheres, o mais seguro é transpassar a bolsa sobre o pescoço e colocá-la à frente do corpo. Procure não levar grandes quantias em dinheiro e evite caixas eletrônicos. Dê preferência para cartões de crédito e débito.

Se possível não faça compras sozinho. Evite carregar muitas sacolas e pacotes, desta forma não chamará atenção e evitará ter as duas mãos ocupadas.

Se acontecer algo como furto ou roubo a orientação é procurar o policial e informar as características do meliante. Em qualquer situação, o recomendado é não reagir.

Seguindo essas dicas de segurança e se mantendo atento, o consumidor poderá transitar com mais tranquilidade e retornar para sua casa em segurança.