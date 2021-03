10º Batalhão presta homenagem ao Dia Internacional da Mulher

today9 de março de 2021 remove_red_eye35

Na manhã desta segunda-feira (08), policiais militares do 10º Batalhão realizaram uma blitz na praça Philomeno Pereira Ribeiro, bairro Muquiçaba, em Guarapari. Porém, a finalidade da ação policial não foi para verificação de documentos, como de rotina. O objetivo da operação era homenagear as mulheres que passavam pelo local.

Foram distribuídas mais de 500 rosas que surpreenderam todas as mulheres, muitas delas ficaram emocionadas com o gesto de gentileza. Para abrilhantar o momento, um saxofonista tocava belas canções enquanto as rosas eram entregues.

Durante a tarde foi a vez das policiais militares da Unidade serem homenageadas. Por iniciativa do major Stein, que atualmente responde pelo comando do 10º Batalhão, foi realizado um café na sala do comando, onde as militares foram recepcionadas, receberam rosas e uma singela lembrança.

Em sua fala, o oficial relembrou a história da inserção da mulher na PM e reconheceu o empenho e dedicação que o sexo feminino dedica ao trabalho policial militar. Afirmou ainda que a presença na Instituição é um diferencial, pois a mulher é detalhista e atenciosa, o que repercute de forma positiva no serviço.

A capitão Clicia, militar mais antiga da Unidade, agradeceu a homenagem e afirmou que esse reconhecimento ao trabalho é muito importante. “Em um meio masculino acabamos enfrentando desafios diários em nossa rotina profissional e somente com muito profissionalismo e competência somos capazes de vencer”, finalizou a oficial.