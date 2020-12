10º BPM divulga cinco criminosos de Guarapari mais procurados pela justiça

today16 de dezembro de 2020 remove_red_eye54

Após reunião conjunta entre as Polícias Militar e Civil, o 10º Batalhão da Polícia Militar divulgou nesta quarta-feira (16) os cinco criminosos de Guarapari mais procurados pela justiça.



O comandante da Unidade, tenente coronel Emerson Caus, frisou a importância da participação da comunidade em compartilhar informações sobre o paradeiro dos criminosos. “São criminosos de alta periculosidade que podem estar homiziados em Guarapari, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão à procura deles. A participação da Comunidade é essencial para fornecer informações para as forças policiais (…) Ligue 181 e denuncie, o sigilo é garantido”, finalizou o tenente coronel.



Confira a lista

Willian Zanoli – vulgo “Terceirão” ou “Willian do Mangue”, do bairro Santa Mônica. Possui mandados de prisão por homicídio e tráfico.



Mateus da Glória Mendes – vulgo “MT”, do bairro Paturá. Possui mandado de prisão por homicídio.



Thiago Vieira de Oliveira – vulgo “Thiaguinho”, do bairro Camurugi. Possui mandado de prisão por homicídio.



Yure Daniel – vulgo Tio, do bairro Bela Vista. Possui mandado de prisão por homicídio e tráfico de drogas.



Sebastião Freire – vulgo Tiãozinho”, do bairro Kubitscheck. Possui mandado de prisão por homicídio.