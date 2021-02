PROCURADOS | 10º BPM divulga cinco criminosos de Guarapari que estão foragidos da justiça

O 10º Batalhão da Polícia Militar divulgou nesta terça-feira (02) uma lista com cinco criminosos de Guarapari que estão foragidos da justiça. São indivíduos que estão evadidos do sistema prisional e podem estar cometendo crimes.



A participação da comunidade é de extrema importância para detectar o paradeiro dos indivíduos.



Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão à procura desses criminosos. Ligue 181 e denuncie, o sigilo é garantido.



Confira a lista

Cláudio Colombo – vulgo “Claudinho”, do bairro Itapebussu. Fugiu do sistema prisional desde 28/01/2020. Cumpre pena pelo crime de homicídio.



Rafael dos Reis Santos – vulgo “Tiriba”, do bairro Lameirão. Fugiu do sistema prisional desde 21/02/2019. Cumpre pena pelo crime de roubo.



Fábio dos Santos – vulgo “Fabinho”, do bairro Adalberto Simão Nader. Fugiu do sistema prisional desde 23/03/2020. Cumpre pena pelo crime de tráfico.



Antônio Alves Calheiros Neto – vulgo “Toninho”, do bairro Jardim Santa Rosa. Fugiu do sistema prisional desde 16/09/2020. Cumpre pena pelo crime de tráfico.



Ricardo Gomes – vulgo “Zoinho”, do bairro Muquiçaba. Fugiu do sistema prisional desde 14/10/2020. Cumpre pena pelo crime de roubo.