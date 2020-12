10º BPM inicia ‘Operação Verão’ em Guarapari

A Operação Verão teve seu início oficial no último sábado, 26 de dezembro, e transcorrerá até o dia 21 de fevereiro de 2021. O município de Guarapari contará com um reforço do policiamento durante todo o período.



Teremos policiais do serviço ordinário, além de militares atuantes em tropas especializadas como o Batalhão de Trânsito, a Companhia de Operações com Cães, a Companhia de Missões Especiais e o Batalhão de Polícia Ambiental.



O Policiamento ostensivo na cidade será realizado de forma preventiva e/ou repressiva, com intensificação da presença policial nas regiões de praias, pontos turísticos e pontos comerciais, a fim de preservar a ordem pública, atender aos cidadãos e garantir as boas condições para o desempenho

das atividades típicas da estação.



“A principal missão do reforço policial é garantir a segurança da população, além de viabilizar a aproximação dos policiais com a comunidade e com os turistas, de forma a estreitar laços de confiança entre ambas as partes”, explicou o o tenente coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão da PMES.



Outro ponto importante é que diante do atual momento de pandemia, além de proteger as pessoas por meio do aumento da ação e presença policial, a Polícia Militar continuará orientando as pessoas em relação às medidas de prevenção ao coronavírus. “Os policiais militares, assim como têm feito

desde o início da pandemia, continuarão apoiando os órgãos municipais e a vigilância sanitária, responsáveis pelas fiscalizações e demais ações para coibir a aglomeração de pessoas”, finalizou o comandante da Unidade.