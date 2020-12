10º BPM realiza entrega das doações arrecadadas para campanha de Natal

Nesta terça-feira (22) foi dia de realizar a entrega das doações arrecadadas para a Campanha de Natal “Adote um Idoso”, bem como para as famílias carentes que são atendidas pela ABAI – Associação Beneficente Adote um Idoso.



A campanha

Iniciada no início de dezembro deste ano, o objetivo da campanha foi arrecadar alimentos, fraldas geriátricas e materiais de higiene pessoal para doação aos idosos que vivem em casas de repouso no município de Guarapari.



Parceria

O 10º Batalhão da PMES apoia a Campanha há 08 anos. A Unidade foi sede de arrecadação das doações. Esse ano, devido a atual pandemia, a novidade foi o recebimento das doações por meio das viaturas policiais que realizam o patrulhamento diário.



Famílias Carentes

A associação ajuda ainda cerca de 60 famílias carentes residentes no município. As famílias receberam cestas básicas e brinquedos para as crianças. “Com a pandemia, a situação ficou ainda mais complicada para algumas famílias, pois muitos estão desempregados”, destacou Jailza

Rodrigues, idealizadora e membro da Associação Beneficente.



Entrega

Pela manhã as entregas foram destinadas às famílias carentes. “A gratidão que cada família demonstra ao receber as doações é de emocionar”, afirmou o soldado Kaleb.



À tarde o destino foi o asilo. “Mesmo com a pandemia viemos fazer a entrega dos presentes, pois é um momento muito esperado por eles”, afirmou Jailza.



Pandemia

Todos os cuidados foram tomados para evitar a disseminação do vírus. No asilo, de modo especial, houve restrição de quantidade de pessoas, uso de roupa especial, além de máscara e higienização constante das mãos com álcool gel.



“Queremos agradecer a população de Guarapari, que mais uma vez se mostrou generosa com as doações. Este é um trabalho importante e a Polícia Militar se orgulha de apoiar tal iniciativa e participar ativamente das entregas”, afirmou o tenente coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão.