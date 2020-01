10º BPM realiza entrega de doações para cidades atingidas pelas chuvas

today21 de janeiro de 2020 remove_red_eye17

O 10º Batalhão da Polícia Militar têm recebido diariamente um volume considerável de doações para serem encaminhadas às vítimas das fortes chuvas que atingiram Iconha, Alfredo Chaves e regiões adjacentes na última sexta-feira, dia 17.



No sábado, primeiro dia após à tromba d’água, as arrecadações foram entregues em Iconha, ontem, dia 20, em Alfredo Chaves. Devido às dificuldades encontradas para deslocamento e chegada a alguns pontos de entrega, o comandante do 10º Batalhão Ten. Cel. Cleverson Mancini Lyra disponibilizou, além do ônibus do Batalhão, duas viaturas para o transporte e a distribuição das doações.



Ele afirma que “assim que tomamos conhecimento do acontecido fizemos questão de participar desta rede de solidariedade”. O comandante reitera ainda que, “continuamos recebendo as contribuições”.

Segundo informações, a prioridade agora é a arrecadação de materiais de limpeza em geral, higiene pessoal, fraldas descartáveis, roupas de bebê e de criança, e na parte de mantimentos, preferencialmente itens da cesta básica e alimentos de consumo imediato, que não demande preparação, como biscoitos, enlatados, entre outros. Quem puder ajudar, basta trazer as doações até a sede do 10º batalhão, situado à Rodovia do Sol, Aeroporto, ao lado do Supermercado Casagrande, em Guarapari.