12 escolas públicas do ES serão ocupadas até dezembro, por circuito cultural negro

today29 de outubro de 2022 remove_red_eye30

O Circuito Malungo vai passar por escolas de Vitória, Cariacica, Linhares, Vila Velha, Serra e Guarapari com oficinas de percussão brasileira e o espetáculo “Zacimba Gaba – A história de uma guerreira”

Doze escolas da rede municipal do Espírito Santo recebem até o dia 14 de dezembro, o Circuito Malungo. Alunos e comunidade de Vitória, Cariacica, Linhares, Vila Velha, Serra e Guarapari vão mergulhar na cultura afro-brasileira, com o espetáculo teatral “Zacimba Gaba – A história de uma guerreira”.

“Companheiro”. Esse é o significado da gíria Malungo, falada pelos negros brasileiros durante a escravidão. E com essa proposta de acompanhar das ocupações e atividades ou destino de outras pessoas, o Circuito Malungo chega aos territórios com altos índices de evasão escolar de jovens negros.

“Nossa proposta é estimular a cultura negra e nosso público são os territórios com altos índices de evasão escolar de jovens negros. O foco é preservar a memória e a importância da cultura afro-brasileira para as futuras gerações”, explica Dana Oliver, atriz e coordenadora de produção.

Além do espetáculo, o grupo vai promover oficinas de percussão brasileira para a comunidade no entorno das escolas. Tudo de forma gratuita.

O Circuito Malungo tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, através da Lei de Incentivo à Cultura. A realização é da Canarinho Produtora e a produção executiva do Vão Brincar Realizações. As oficinas serão ministradas por Dana Oliver e Rapha Morret.

Sinopse do espetáculo

Na região norte do Espírito Santo, é conhecida a saga da mocinha de feições finas e olhos esfumaçantes: Zacimba Gaba, da nação africana de Cabinda, em Angola. Zacimba envenenou o senhor da Casa Grande com “pó pra amansar sinhô”, preparado às escondidas na senzala, feito da cabeça (moída e torrada) de uma cobra. Tinha esse nome porque a vítima era envenenada lentamente, com pequenas doses colocadas em sua comida.

A princesa guerreira fugiu, ao lado de outros negros que libertou. Na mata, criou um quilombo e comandou muitas lutas para salvar seu povo. Dizem que era na noite escura que ela e seus Malungos, a bordo de pequenas canoas, dominavam as embarcações negreiras em alto-mar e libertavam os escravos. Como um raio na escuridão!

Confira as primeiras apresentações

07/11/2022 – Emef Padre Antônios Lute (Nova Esperança) – Cariacica

08/11/2022 – Emef Virgílio Francisco Schwab (Porto de Cariacica) – Cariacica

30/11/2022 – EEEFM Catharina Chequer (Novo México) – Vila Velha

07/12/2022 – Projeto Vale Música (Cidade Continental) – Serra

O Circuito Malungo vai passar também por escolas de Vitória, Linhares e Guarapari.

Ficha técnica do Circuito Malungo

Fomento: Lei Federal de Incentivo à Cultura

Patrocínio: Instituto Cultural Vale

Coordenadora do projeto: Raphaela Almeida Santos

Coordenadora de produção: Dana Oliver

Produção artística: Canarinho Produtora

Produção executiva: Vão Brincar Realizações

Assistentes de produção RJ: Larissa Oliveira e Mila

Assistentes de produção ES: Marina Malafaia e Bárbara Depiantti

Comunicação e redes sociais RJ: Cubo Estufa Lab

Ilustrador: Luhan Gaba

Fotógrafo: Michelle Beff

Audiovisual: Brumar Produções

Intérprete de Libras: Ana Carolina Duarte

Audiodescrição: Larissa Oliveira

Oficineiros: Dna Oliver e Rapha Morret

Transporte: Gold Service

Ficha técnica do espetáculo “Zacimba Gaba – A história de uma guerreira”

Atriz: Dana Oliver

Direção Cênica: Fernanda Dias

Dramaturgia: Rodrigou Paouto

Direção Musical: Henrique Machado

Musicista: Rapha Morret

Figurinista: Carol Barros

Cenógrafo: Cachalote Mattos

Produção Executiva: Vão Brincar Realizações

Realização: Canarinho Produtora

Patrocínio: Instituto Cultural Vale