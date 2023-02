‘13 exorcismos’ estreia em 23 de fevereiro nos cinemas

Confira as imagens aterrorizantes do longa espanhol

Fenômenos paranormais, presenças sombrias, visões aterrorizantes e vozes sinistras perseguem Laura Villegas no novo terror espanhol da Diamond Films. 13 EXORCISMOS, que chega aos cinemas brasileiros em 23 de fevereiro, conta a história de uma menina que precisa passar por uma série de exorcismos para se libertar de uma possessão demoníaca.

Com direção de Jacobo Martínez, 13 EXORCISMOS é inspirado em casos de exorcismos documentados na Espanha e conta com a mesma equipe criativa de “O 3º andar – Terror na Rua Malasaña” (2020).

Em 13 EXORCISMOS, Laura é uma adolescente tímida e sensível que quer muito se enturmar com os colegas do colégio. Na noite de Halloween, ela vai a uma festa e é induzida a participar de uma sessão para invocar espíritos. A partir desse dia, a vida de Laura muda para sempre… Preocupados com o comportamento estranho da jovem, sua família chama um exorcista sancionado pelo Vaticano para intervir no caso de possessão demoníaca.