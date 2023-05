15 mil mudas de cacau serão entregues a agricultores de Anchieta

A prefeitura de Anchieta irá entregar aos produtores rurais do município 15 mil mudas frutíferas de cacau. Nesta etapa, 12 produtores serão contemplados com 5 mil mudas. As demais serão entregues de acordo com um cronograma e a demanda.

A iniciativa faz parte do projeto Arranjo Produtivo da Fruticultura de Anchieta, realizado entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e a Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O objetivo é ampliar e diversificar a produção de frutíferas no município, visualizando o comércio in natura, bem como seu beneficiamento.

As entregas serão divididas em 3 etapas. A primeira delas aconteceu na última sexta (19), onde foram doadas 5 mil mudas para 12 agricultores, divididos entre os cinco setores do meio rural: Pongal, Jabaquara, São Mateus, Horizonte e Setor Corindiba.

“O plantio de cacau representa mais uma importante alternativa para incrementar a agricultura familiar de Anchieta, gerando novas oportunidades de emprego e renda”, destaca sobre a iniciativa o titular da pasta, Robinson Jorge Antunes.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a equipe técnica estará em campo acompanhando as entregas das mudas, bem como orientando os agricultores no plantio e manejo.