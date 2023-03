1º Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor de Ubu movimentou cerca de R$ 200 mil em negócios

Cerca de R$ 200 mil foi a movimentação financeira do 1º Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor de Ubu, que aconteceu no último fim de semana, no balneário de Anchieta. O feito foi celebrado pelos 29 expositores e também pelos comerciantes locais, que compararam o evento ao Carnaval em relação ao faturamento.

Segundo Lis Bravin, idealizadora do evento, o sucesso se deu pelo mix de atrações do evento, que teve uma programação diversificada, com shows musicais e apresentações culturais. A qualidade dos produtos comercializados pelos expositores e os preços acessíveis foram outros fatores positivos do evento.

“Posso garantir que nossa meta foi superada. Esta foi a primeira edição de muitas que vão acontecer, pois é uma importante fonte de renda para os empreendedores de Ubu e adjacências”, destaca Lis.

O público que circulou pelo evento também surpreendeu: foi superior a cinco mil pessoas. “Foi um evento familiar, e a população mostrou ter fôlego para abraçar este tipo de evento. Uma prova disso foi a participação de todos nas apresentações culturais, especialmente nos shows ao vivo, onde cantaram e dançaram o tempo todo”, diz Lis Bravin.

Outro destaque foi a Caminhada das Praias, que superou todas as expectativas e contou com mais de 200 participantes, que puderam contemplar as belezas de oito praias locais em uma atividade coordenada pela equipe Marcapasso.

A próxima edição em Ubu já está confirmada para o mesmo período – primeiro fim de semana pós Carnaval – em 2024. “A novidade é que o evento é itinerante e ainda este ano ele vai acontecer em outra cidade, que será divulgada posteriormente”, diz a idealizadora do 1º Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor de Ubu.