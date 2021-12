206 vagas de emprego no Sine de Vila Velha

A semana começa com muitas oportunidades para aqueles que estão procurando uma recolocação no mercado de trabalho. São 60 vagas para eletricista, 30 para eletricista de instalações industriais, 20 para instalador de ilhas elétricas de baixa e alta tensão, entre outras oportunidades. Ao todo são 206 oportunidades, veja AQUI.

O Sine mantém todos os esforços na captação de oportunidades junto às empresas que priorizam candidatos que residem no município e tenham interesse em crescer profissionalmente. Para concorrer a uma das vagas, é preciso comparecer ao Sine de Vila Velha.



O Sine funciona no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, na Rodovia do Sol, em Itaparica.