25 denúncias contra Karol Conká por discriminação e injúria

today13 de fevereiro de 2021 remove_red_eye11

Reconhecida como a vilã do “BBB 21”, Karol Conká já recebeu 25 denúncias por discriminação e injúria no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Os relatos, registrados por cidadãos, foram encaminhados por meio da ouvidoria do órgão.



Eles apontam atitudes discriminatórias e ofensivas da rapper contra outros participantes do reality show: Juliette Freire e Lucas Penteado. As informações são do Extra.



A promotora Denise Pieri Pitta informou que as denúncias, por tratarem em sua maioria de relatos genéricos sem imputação de um crime específico, foram encaminhadas à Justiça com pedido de arquivamento.



Algumas das denúncias estão acompanhadas de vídeos, entre elas a que sugere discriminação à Juliette em detrimento de sua origem nordestina. Karol também é citada em denúncias por injúria e humilhações contra Lucas Penteado.



Segundo Denise, conforme matéria do Extra, por se tratarem de crimes de ação penal privada (delitos contra a honra), ou de crimes onde se faz necessária a representação da vítima para a instauração de processo, as denúncias dos populares foram arquivadas.

Fonte Metrópoles