4 lançamentos do Funk que prometem bombar nos próximos dias

today19 de julho de 2023 remove_red_eye115

O mundo do Funk esteve bastante movimentado, mas com os novos lançamentos para esta semana promete trazer ainda mais hits

O mês de julho promete ser agitado no universo do Funk. Com uma série de lançamentos, diversos hits prometem fazer sucesso e conquistar os fãs de um dos gêneros musicais mais populares no Brasil.

Prepare-se para os novos lançamentos do mundo do funk que vão agitar o cenário musical nos próximos dias.

Confira as informações sobre os artistas e suas músicas que prometem conquistar o público:

1 – “Tem Que Ter Pix”: Dj Dédda e Mc Kaelzinho

Dj Dédda e Mc Kaelzinho se unem no single “Tem Que Ter Pix” que será lançado dia 21. Os artistas são conhecidos por utilizar timbres vocais inovadores e efeitos sonoros que prendem a atenção e envolvem na dança.

As batidas marcantes e os timbres graves garantem o ritmo perfeito para curtir, enquanto as vozes dos artistas servem como guia nessa experiência de diversão.

2 – “Vem Gatinha Vs Eu Boto”: Iasmin Turbininha

Iasmin Turbininha traz o hit “Vem Gatinha Vs Eu Boto“, uma combinação de duas faixas poderosas com rimas envolventes que será lançada dia 21.

Iasmin Turbininha tem sido uma das artistas em destaque no cenário musical do funk, trazendo uma série de lançamentos impactantes para o mês de julho.

3 – “Fechando Parceria”: Dj Dédda, MC Celo BK e MC Meno Dan

A parceria entre Dj Dédda, MC Celo BK e MC Meno Dan resulta na faixa “Fechando Parceria“, com lançamento também dia 21.

O som traz o timbre marcante do berimbau metalizado, batidas graves além do esperado e rimas criativas dos artistas. É mais um lançamento que promete fechar o mês de julho com chave de ouro, trazendo toda a energia característica do funk.

4 – “Beat Violão Embrazante”: DJ MP7 013

DJ MP7 013 chega com “Beat Violão Embrazante“, em parceria com Mc Kitinho, Mc Rodrigo do CN e Mc Gw.

O lançamento está previsto para o dia 22 e promete abalar os bailes com seu grave envolvente. DJ MP7 013 mostra seu talento em compor hits que fortalecem seu portfólio, consolidando sua posição no mercado do funk.

Fique de olho nesses lançamentos através da página da Lujo Network e prepare-se para curtir o melhor do funk nos próximos dias. Esses artistas prometem deixar sua marca no cenário musical e conquistar fãs por todo o país.

Aproveite e entre no ritmo contagiante do funk brasileiro!

foto Omar Medina por Pixabay