8 filmes gratuitos protagonizados por mulheres na NetMovies

today12 de março de 2021 remove_red_eye31

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a NetMovies destaca uma lista de oito produções de diferentes gêneros protagonizadas por mulheres. A NetMovies é uma plataforma gratuita de streaming de filmes que disponibiliza conteúdo novo semanalmente.



Confira a lista:

Maré Negra (Ação, Aventura)

Kate (Halle Berry) é uma mergulhadora que fica traumatizada após ver um tubarão matar seu amigo. Tempos depois, ela aceita uma proposta para mergulhar novamente, mas, para isso, terá que enfrentar seu medo.



Vampiras (Comédia, Romance)

Goody (Alicia Silverstone) e Stacy (Krysten Ritter) são duas jovens e modernas vampiras que vivem muito bem em Nova York. Mas, de repente, o amor entra em suas vidas e ambas têm de tomar importantes decisões.



Como Treinar o Seu Marido (Comédia, Romance)

Uma terapeuta conjugal tenta consertar seu próprio casamento, concentrando-se em como mudar seu marido.



Cadê os Homens? (Comédia)

As mulheres de uma remota cidade latino-americana são forçadas a juntar os pedaços e refazer seu mundo quando todos os homens da cidade são recrutados à força por guerrilheiros comunistas.



Fuga (Aventura, Drama, Suspense)

Faz dez anos desde que a Peste Negra devastou as terras. Uma família pobre parte em uma jornada para encontrar um lugar melhor para morar, mas é atacada por um bando de assassinos impiedosos. A única a ser poupada é Signe, de 19 anos, que é feita de refém e levada de volta ao acampamento. Lá, ela descobre que está enfrentando um destino muito pior que a morte e percebe que a única coisa a fazer é fugir.



Acho que Matei Minha Chefe (Comédia)

Paige Davis acaba de ser promovida a presidente de vendas em seu trabalho. Depois de uma noite de festa, Paige e suas amigas hilariamente acordam com sua chefe morta.



O Destino de Grace (Drama, Romance)

Após prestar serviços militares, uma enfermeira retorna para a fazenda de sua avó em Amish Country, onde ela encontra um romance inesperado e se vê envolvida em um misterioso caso de assassinato.



A Maldição da Freira (Terror)

No outono de 1960, os padres Thomas Riley e John Thornton são enviados pelo Vaticano para investigar um evento milagroso em um lar irlandês para mulheres órfãs, grávidas solteiras ou com distúrbios mentais. Lá eles encontram uma adolescente grávida com sinais de possessão demoníaca e acabam descobrindo algo terrível.