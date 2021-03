‘A Poucos Passos de Paris’ estreia com exclusividade no Cinema Virtual em 18 de março

today12 de março de 2021 remove_red_eye33

O filme “A Poucos Passos de Paris” estreia no Cinema Virtual na próxima quinta, dia 18 de março. O longa chega com exclusividade à plataforma, que segue o padrão dos cinemas físicos e tem feito lançamentos semanais às quintas-feiras. A comédia francesa conta a história de Sidonie, uma aeromoça que volta a sua cidade natal para descobrir o pai da sua filha já adolescente, Lolo. O filme é dirigido por Virginie Verrier, responsável também pelo roteiro junto com Shirley Bousquet. No elenco estão Erika Sainte (Sidonie), Matilda Marty-Giraut (Lolo), entre outros atores.

Assista aqui ao trailer. Confira cartaz e sinopse:



A Poucos Passos de Paris (À 2 heures de Paris) – Comédia – França

Sidonie, uma jovem aeromoça, cria sua filha de 15 anos, Lolo, sozinha, pois o pai é desconhecido. Em um esforço para satisfazer a crescente curiosidade de Lolo sobre suas origens, Sidonie a leva para sua cidade, Somme Bay, em busca de pais em potencial. O objetivo da viagem: roubar um fio de cabelo de cada um dos homens que Sidonie se relacionou para fazer um teste de paternidade. Há cinco pais em potencial: um mecânico melancólico, um playboy entediado, um ex-campeão de futebol local, um dono de boate e um médico rural mulherengo – cinco homens que abrem as portas de suas vidas. Cinco homens, cinco memórias, cinco confrontos com o passado, cinco encontros inesperados.