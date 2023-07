Aberta seleção para bolsistas no laboratório de videoperformance online

As inscrições podem ser feitas até dia 31/07 e os selecionados ganham bolsa de R$ 500

O projeto Lab.Atua, laboratório de videoperformance, está com inscrições abertas para artistas e interessados em geral do sul do Espírito Santo. Os selecionados participam de oficinas onlines e ainda ganham uma bolsa de estudo no valor único de R$500,00. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho através de formulário: https://labatua.my.canva.site/

No total, serão selecionados 6 bolsistas que participarão de oficinas e tutorias onlines no mês de agosto e setembro para produção do seu vídeo. Os alunos irão aprender sobre conceito da performance e seus desdobramentos nas artes cênicas, além de técnicas de filmagem e edição.

Podem se inscrever pessoas artistas ou não maiores de 15 anos residentes em todo o sul do Estado. Não é necessário ter experiência na área. O processo de seleção conta com cotas: Territoriais (3 moradores de Cachoeiro de Itapemirim); Raciais (2 vagas para negros); Gênero (2 vagas para mulheres).

Segundo o produtor executivo Weber Cooper, o Lab.Atua é uma ação do Atuação, projeto em que ele coordena e que desenvolve produções ligadas às artes da cena e do audiovisual em todo o Espírito Santo.

“Acreditamos que através desse laboratório será possível potencializar artistas da região ou até mesmo descobrir novos artistas. O que almejamos é o contato com novos públicos, parceiros e fortalecer a produção audiovisual experimental no sul do estado”, afirma Weber, que também é um dos professores da oficina.

Para esclarecimento sobre o processo das oficinas, o projeto realizará uma live no dia 30 de julho com a presença dos professores no canal do Youtube do Atuação. Lab.Atua é uma realização do ATUAÇÃO e foi contemplado no edital 014/2021 da Lei Rubem Braga de Cachoeiro de Itapemirim. O projeto conta ainda com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim.

Serviço

Seleção de bolsistas do Lab.Atua

Inscrições até dia 31 de julho

Saiba mais e se inscreva em: https://labatua.my.canva.site/

Live com os professores

Dia: 30/07, às 18h

no Youtube do Atuação https://www.youtube.com/atuacao

foto Esther Loris