Abertas as inscrições para a 6ª edição da Corrida Rústica de Presidente Kennedy

today3 de fevereiro de 2023 remove_red_eye50

Encontram-se abertas as inscrições para mais uma edição da Corrida Rústica de Verão em Presidente Kennedy. Em sua sexta edição, o evento acontece no dia 12 de fevereiro, no trecho de Praia das Neves x Marobá.

Os participantes adultos foram divididos nas seguintes categorias: masculino – geral e feminino – geral.

Com a largada marcada para às 16h, a corrida para o público masculino terá um percurso de 10 quilômetros. Já para o feminino serão seis quilômetros.

As premiações para os atletas nas duas categorias serão de R$ 600,00 para o 1º lugar; R$ 400,00 para o 2º colocado; R$ 300,00 para o 3º; R$ 200,00 para o 4º; e R$ 100,00 para o 5º.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição preenchendo o formulário disponível abaixo. As inscrições poderão ser feitas até o dia 08 de fevereiro.

Haverá camisa para os 100 primeiros inscritos. A concentração será na orla de Praia das Neves a partir das 15h, inclusive para a categoria feminina. De lá um ônibus levará as atletas até o ponto de largada feminino. Os homens iniciarão o percurso em Praia das Neves.

Serviço

6ª Corrida Rústica de Presidente Kennedy

Data: 12 de fevereiro de 2023 (domingo)

Hora do início da corrida: 16h

Retirada dos kits: 15h

Concentração: 15h45

Distância: masculino: 10 km – Saída Praia das Neves (https://goo.gl/maps/ELqDToQCMKTXmrj18)

Distância feminino: 06 km – Saída Praia das Pedrinhas (entre Praia das Neves e Marobá – https://goo.gl/maps/ULqX3DR33LHGn1yc7)

Mais informações: [email protected] ou (28) 3535-1260.

Se inscreva preenchendo o formulário para inscrições clique aqui

foto Pixabay