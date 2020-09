Abertas as inscrições para o 16º Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória

31 de agosto de 2020

Devido a pandemia do novo coronavirus, a próxima edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória 16ª Edição – Em Casa (Fenatevi), que vai acontecer entre os dias 13 e 21 de outubro, será realizada de forma virtual. E a inscrição para a seleção dos espetáculos segue até o dia 13 de setembro. Os interessados devem preencher a ficha disponível neste link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzmKRvn8bD67rL-q4XT9WXO44sfPSHw07ciwHIAOZ2gkcIg/viewform

As inscrições são voltadas para espetáculos teatrais produzidos no Espirito Santo e também em outros Estados brasileiros, nas categorias Palco e Rua. “Estamos em um momento atípico e mais do que nunca a cultura precisa estar presente. Esta edição do Fenatevi será diferenciada devido ao seu formato, mas o compromisso de levar entretenimento de qualidade para o público se mantém”, declara Beth Caser, uma das organizadoras do evento. “O Festival vai promover a divulgação e a valorização dos espetáculos e artistas selecionados e oferecer ao público uma forma gratuita e segura de entretenimento e cultura”, destaca.

O Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória 16ª Edição – Em Casa (Fenatevi) é uma realização da Associação Cultural Circense e Ambiental Uma Floresta, com produção da Ratimbum Produções de Artes.

Serviço

Fenatevi – Em Casa – Edital de Seleção e Premiação de Espetáculos Teatrais

Data das inscrições: até 13 setembro 2020



Como se inscrever: Edital e Ficha de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzmKRvn8bD67rL-q4XT9WXO44sfPSHw07ciwHIAOZ2gkcIg/viewform



Mais informações: (27) 3222-0869, 99698-0869 (whats’App), festivalvitoria@terra.com.br

Realização: Associação Cultural Circense e Ambiental Uma Floresta

Produção: Ratimbum Produções de Artes