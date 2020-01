Abertas inscrições para dois processos seletivos da saúde em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari iniciou nesta quinta-feira (02) as inscrições para dois processos seletivos, um para contratação temporária de clínico geral, pediatra e otorrinolaringologista, outro para contratação temporária de técnicos de enfermagem.

Para médicos, são 12 vagas mais cadastro de reserva, a remuneração é de R$ 4. 755,73 e gratificações. A carga horária é de 40 horas semanais. Para técnicos de enfermagem são oferecidas 14 vagas e cadastro de reserva. O salário é de R$1.193,50, com carga horária de 40h semanais.

As inscrições devem ser feitas de 09h às 16h na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, Muquiçaba.



Para médico os dias de inscrição serão: 02, 03, 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro. Para técnico de enfermagem as inscrições deverão ser realizadas nos dias 02, 03, 06 e 07 de janeiro. As informações completas estão nos editais.

Confira

https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/selecao/38/38-processo-seletivo-semsa-medicos-1577119170.pdf

https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/selecao/39/39-processo-seletivo-semsa-tecnico-em-enfermagem-1577119386.pdf