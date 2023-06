Abertas inscrições para processo seletivo da ARSP até a próxima terça (06)

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) abriu inscrições para o processo seletivo simplificado. As vagas são para contratação temporária de três cargos técnicos em nível Superior, com formação em Engenharia Civil, pelo período de 24 meses improrrogáveis.

Serão duas vagas para livre concorrência e uma vaga para grupos prioritários. A remuneração será de R$ 5.118,82, mais tíquete alimentação de R$ 600,00, com carga horária de 40 horas. As inscrições devem ser realizadas pelo portal www.selecao.es.gov.br até a próxima terça-feira (06).

Os profissionais aprovados atuarão na assessoria técnica da Gerência de Infraestrutura Viária, tendo em vista o aumento transitório no volume de trabalho em razão do processo de encerramento do contrato de Concessão da Rodovia do Sol, trecho da ES-060, compreendido entre os municípios de Vitória e de Guarapari.