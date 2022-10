Aberto processo seletivo de estágio no MPT-ES, mais informações aqui

today4 de outubro de 2022 remove_red_eye47

Vagas disponíveis para os cursos de Comunicação Social (Jornalismo), Direito e Tecnologia da Informação

As inscrições para participar do processo seletivo de estágio no Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) começaram nesta segunda-feira (3/10) para os cursos de Comunicação Social (Jornalismo), Direito e Tecnologia da informação e vão até a próxima segunda-feira, 10 de outubro.

O edital com as orientações a respeito dos pré-requisitos para participar da prova, bem como informações sobre as vagas, já se encontra disponível no site do MPT-ES, por intermédio do link: www.prt17.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios.

O processo seletivo visa completar o quadro de estagiários em atividades na sede da Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) da 17ª Região em Vitória, bem como à formação do quadro de reserva de estagiários de nível superior para atender às demandas das Procuradorias Regionais nos Municípios (PTM) de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.

Datas do exame

No dia 17 de outubro, às 9h, no horário de Brasília, serão aplicadas as provas de Jornalismo e Tecnologia da Informação. Já no dia 19 de outubro, às 9h, no horário de Brasília, o exame de Direito.

Prova on-line

As provas serão aplicadas por meio de ambiente virtual e Microsoft Teams, sendo todas as orientações e link de acesso encaminhados por correio eletrônico com as especificações dos horários pré-definidos em até um dia antes da prova.

Reserva de vagas

Ficam reservadas 10% das vagas existentes e das que surgirem durante a validade deste processo para pessoas com deficiência que, no momento da inscrição, declararem tal condição; e fica reservado o percentual de 10% das vagas que surgirem durante a validade deste processo seletivo às pessoas que se declararem integrantes de Minorias Étnico-Raciais. Além disso, será destinado o percentual de 30% das vagas que surgirem durante a validade deste processo seletivo às pessoas que se declararem pretas ou pardas, segundo o Decreto 9.427/2018 e a Resolução do CNMP 217, de 15 de julho de 2020.

Carga horária e bolsa

A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias. E o valor da bolsa de estágio é de R$ 976, com direito ao auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado.