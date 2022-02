Aberto processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde de Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha vai realizar processo seletivo público para a contratação de 53 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), conforme publicação no Diário Oficial desta quinta-feira (10). A admissão será para as Regiões 1, 3 e 4, a fim de constituir equipes de Estratégia de Saúde da Família nas Unidades de Saúde dessas regiões.

Os ACS são profissionais responsáveis pela visita aos domicílios, pelo cadastro dos pacientes e pelo reconhecimento de suas condições de saúde. Por intermédio deles, um elo é feito com as equipes das Unidades de Saúde, favorecendo o acesso e cuidando do bem-estar da população.

Está apto a participar quem compreende os conhecimentos e habilidades da função, mediante a contribuição na prova objetiva e no curso de formação. As inscrições estão disponíveis a partir de hoje (10), às 10h, até o dia 24 de fevereiro, no site www.avalia.org.br



Essa é mais uma ação do município de Vila Velha que busca melhorar a oferta e a qualificação dos serviços de saúde para nossa população. Com a realização do processo seletivo e a contratação dos ACS para as regiões 1, 3 e 4, Vila Velha vai ofertar assistência através da Estratégia de Saúde da Família em 100% das Unidades de Saúde do Município.



Leia o Edital do Processo Seletivo nº 01/2022 AQUI