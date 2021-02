ABSURDO | O custo cada vez maior do Congresso: R$ 11 bilhões para 594 congressistas

Com 513 deputados, a Câmara Federal custa ao país mais de R$ 6 bilhões por ano. O Senado, com 81 membros, e onde os salários são maiores, custa quase R$ 5 bilhões.

Apenas três municípios têm mais dinheiro para gastar do que os R$ 11,1 bilhões do Congresso Nacional: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, todos na região Sudeste.

Os novos presidentes da Câmara e do Senado vão gerir orçamentos que, juntos, têm receita maior do que 99,9% dos municípios brasileiros.

Muitos dos gastos são mordomias, reembolso de despesas médicas, restaurantes, gasolina e até motel.

O levantamento foi feito pelo O Globo com base em dados do Tesouro. Os números mais atualizados referentes aos municípios são de 2019 e foram corrigidos com a inflação.

A Câmara terá um orçamento de R$ 6,4 bilhões este ano. Em 2019, apenas nove das 5.570 cidades do país tiveram valor maior.

Já para o Senado, a previsão é de R$ 4,7 bilhões. Detalhe: o Orçamento de 2021 – que deveria ter sido votado em 2020 – até hoje não foi aprovado devido a divergências políticas.

Fonte Agência Congresso