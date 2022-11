Acendimento oficial das luzes de Natal em Anchieta nesta sexta, 11

A Prefeitura de Anchieta realiza nesta sexta, a partir das 18h o acendimento oficial das luzes de Natal, em frente ao Centro Administrativo. A partir desse horário haverá show de animação com Simone e Papa-léguas Kids, além da chegada do papai e mamãe Noel. Cerca de 80 mil microlâmpadas de LED irão iluminar o Centro Administrativo, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, a ponte Cônego Barros e o Centro da cidade.

Conforme a Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce), responsável pela ornamentação natalina da cidade, o material utilizado é oriundo de anos anteriores, somado com algumas novas peças para este natal. Entre elas, duas árvores gigantes, uma de 13 metros e outra de 8 metros de altura, que os visitantes poderão atravessar por dentro delas.

Um presépio gigante, trenó do papai Noel, árvores, guirlandas, entre outras peças também irão deixar os pontos iluminados e com clima natalino. De acordo com o secretário de Turismo, Caio Mozer, na noite do acendimento oficial haverá presença do papai Noel e mamãe Noel para registro de fotos e interação com o público.

“Nosso objetivo é deixar a cidade mais alegre e ainda mais bonita para o natal. Ainda, é uma forma de fomentar as vendas no comércio local, gerando mais emprego e renda em nossa cidade”, lembra o prefeito Fabrício Petri.

Concurso decoração natalina

A Prefeitura de Anchieta está promovendo um concurso para eleger as fachadas residenciais e comerciais mais criativas e iluminadas para o natal 2022. As inscrições já começaram e vão até o dia 18 de novembro. O objetivo é deixar a cidade mais atrativa durante as festividades de fim de ano. As inscrições podem ser realizadas por e-mail ou presencialmente na secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce). CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAl E A FICHA DE INSCRIÇÃO.

Segundo os organizadores, podem participar residências e comércios localizados na sede, no litoral e no interior do município. Serão avaliados os quesitos criatividade e iluminação e haverá três ganhadores em cada categoria. O edital está disponível no site da prefeitura. Uma equipe de jurados irá avaliar as residências inscritas no concurso.

Os prêmios para os três primeiros classificados na categoria residência – com as maiores notas no geral – serão de R$ 4,5 mil, R$ 3,5 mil, R$ 2 mil, respectivamente. Já para a categoria comércio, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. O resultado será divulgado no dia 15 de dezembro, quando ocorrerá a premiação.

Confira no edital os documentos necessários para efetuar a inscrição.

Informações: (27) 3536-3667 | E-mail: [email protected]

End.: Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, sede da Prefeitura, Rodovia Edival Petri, Vila Residencial Samarco.

Acendimento Oficial Natal 2022 de Anchieta

Sexta-feira, 11 de novembro.

Horário: 18h.

Atrações: show de animação infantil e chegada do papai e mamãe Noel.