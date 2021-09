Acidente grave mata duas pessoas em Aracruz na manhã desta sexta (17)

Aconteceu na manhã desta sexta-feira,17, um grave acidente no distrito de Jacupemba, em Aracruz, envolvendo um caminhão e um Fiat Uno Mille que resultou na morte de duas pessoas.

De acordo com a ECO 101, concessionária que administra a BR 101, o acidente ocorreu por volta das 7h.

O motorista do Fiat Uno foi identificado pela Polícia Rodoviária Federal como Manoel Dias, de 67 anos, e a outra vítima, era Yasmin Dias, 19 anos, filha do condutor do veículo.



Segundo informações de testemunhas no local do acidente, a carreta invadiu a contramão e atingiu o Uno de frente. E ainda, Manoel estaria levando a filha para o trabalho e tentou desviar para o acostamento, mas a manobra não deu certo.



fotos WhatsApp