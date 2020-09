Ações para garantir mais sossego e segurança nas praias de Anchieta

Órgãos da Prefeitura de Anchieta com representantes da Polícia Militar realizaram, hoje (29), uma reunião para discutir ações e estratégias de segurança nas praias do município nos finais de semana e feriados. O objetivo é cumprir a legislação municipal referente a sonorização nas ruas e praias, evitar aglomerações no combate à Covid-19 e garantir a segurança de moradores e turistas.

Segundo a secretaria municipal de Turismo, as operações irão acontecer todos os finais de semana e feriados nas principais praias e será em conjunto com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Fiscalização de Obras e Posturas e Secretaria de Turismo.

Conforme o setor, algumas ações já foram definidas para serem implantadas, como blitz nas entradas do balneários, panfletagem de conscientização das leis e decretos municipais (som alto e outras normas) e bloqueio de trânsito na orla da Praia Areia Preta, em Iriri. Além de operações de combate a sonorização automotiva ou de sonorização de portáteis, assim como dispersão de possíveis aglomerações.