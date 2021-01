Aderes planeja ações de microcrédito para 2021

today7 de janeiro de 2021 remove_red_eye25

Planejar ações de microcrédito que serão trabalhadas no exercício de 2021. Esse foi o objetivo da reunião que aconteceu na Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), em Vitória, nesta quarta-feira (06), com os dirigentes do Programa Nosso Crédito.

Segundo o diretor-presidente em exercício da Aderes, Hugo Tofoli, que coordenou a reunião, um dos assuntos discutidos foi a agenda do Programa de Capacitação de Agentes de Crédito (Profac), que tem sua primeira turma prevista para o primeiro trimestre deste ano.

Outro assunto tratado no encontro foi a reestruturação das agências de crédito, com a nova identidade visual do Programa Nosso Crédito, que tem uma nova logomarca. Também foi debatida na reunião a digitalização do processo de tomada de crédito, que tem como meta eliminar 100% da utilização de papel durante a concessão do crédito e a criação de material de trabalho personalizado para os agentes de crédito.

Os gestores também trataram da criação de um projeto de parceria com associações de empreendedores, com o propósito de melhorar a estrutura dos pequenos negócios do entorno com pequenas reformas e a possibilidade de investir em equipamentos. Também será feita a capacitação dessas associações no modelo.

“O Espírito Santo é referência em microcrédito e a atuação dos agentes é fundamental para esse sucesso. Vale lembrar que somente no ano passado, além dos 13 mil créditos concedidos esses agentes atenderam 28 mil empreendedores, orientando-o na gestão do seu empreendimento e acesso ao crédito”, ressaltou Hugo Tofoli.

Tofoli explicou que o agente não é só um operador de crédito, mas tem um papel de orientação e apoio aos empreendedores, além de fomentador de políticas públicas por todo o Estado.