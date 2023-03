Advogado mata ex-mulher e comete suicídio em seguida

today16 de março de 2023 remove_red_eye232

Uma mulher identificada como Michelli Stefani do Nascimento, de 27 anos, foi morta pelo seu ex-companheiro, um advogado de 48 anos, na noite desta terça-feira, 14, na cidade de Santos, litoral de São Paulo. O crime aconteceu dentro da garagem de um prédio.

Após cometer o assassinato, Vicente Nogueira Gumbis de Souza se matou com um tiro na boca e morreu no local.

Um funcionário do prédio acionou o Centro de Operações da Polícia Militar – COPOM – que ao chegar no local confirmou que ambos estavam mortos.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher como feminicídio seguido de suicídio e será investigado.

CRIME

De acordo com informações da polícia, Michelli chegou no prédio por volta das 19h e parou o veículo na garagem, onde Vicente também estava e parecia esperando pela ex-companheira. Nesse momento a mulher tira duas malas do veículo e as coloca no chão.

Assim que a vítima retornou para o carro, Vicente se aproximou do vidro do lado motorista e disparou duas vezes contra Michelli. Na sequência ele dá um tiro na boca e caí ao lado mulher.

Foram apreendidos os aparelhos celulares dos dois e a arma do crime.