Advogado Munir Abud é indicado pelo Governo do ES para assumir presidência do Bandes

today5 de janeiro de 2021 remove_red_eye39

Em virtude do desligamento do diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Maurício Cézar Duque, nesta segunda-feira (04), o diretor de Negócios da instituição, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão, assume a presidência da instituição interinamente.

A interinidade dura até que o nome indicado pelo Governo do Estado para comandar o banco capixaba, o do advogado Munir Abud de Oliveira, seja avaliado pelo Banco Central do Brasil. Munir Abud ocupa o posto de diretor-geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP). O advogado foi ainda conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) e procurador Geral de Anchieta.

Após um ano e oito meses no Bandes, Maurício Duque optou por voltar a atuar no mercado privado. Durante sua gestão, o Bandes obteve rating AA, inédito em sua história, atribuído pela agência Fitch Ratings. No período, o banco capixaba passou ainda por uma modernização por meio de reformulação administrativa, reposicionamento comercial e reversão de resultados negativos.