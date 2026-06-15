Aeroporto de Vitória registra crescimento de 14% na movimentação de passageiros em 2026

today15 de junho de 2026 remove_red_eye198

O Aeroporto de Vitória registrou crescimento de 14% na movimentação de passageiros entre janeiro e maio de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado reflete a ampliação da conectividade aérea do Espírito Santo, com destaque para o fortalecimento da rota Vitória-Brasília e o aumento da oferta de voos operados pelas companhias aéreas.

“Esse resultado nos enche de orgulho, pois está alinhado ao desenvolvimento que buscamos para o Espírito Santo. A parceria entre o Governo do Estado e a iniciativa privada tem contribuído para consolidar nosso Estado como referência em áreas estratégicas, como logística, indústria e turismo”, destacou o governador Ricardo Ferraço.

Ricardo prosseguiu: “Entramos na rota de grandes eventos, ampliamos nossa capacidade de atrair empresas e fortalecemos nossa posição como porta de entrada e saída de produtos para diversos mercados. O turismo capixaba cresce acima da média nacional e contar com um aeroporto moderno, eficiente e com novas rotas é fundamental para continuarmos atraindo visitantes, investimentos e oportunidades.”

O avanço foi impulsionado principalmente pela ampliação da conectividade aérea. Desde o segundo semestre de 2025, a ligação entre Vitória e Brasília ganhou reforço com a entrada de um voo diário da GOL e a ampliação da operação da LATAM, que passou a contar com três frequências diárias, aumentando as opções para os passageiros.

“O crescimento é resultado do trabalho conjunto entre poder público, trade turístico e iniciativa privada. Essa parceria é fundamental para ampliar a conectividade e fortalecer nossa missão de impulsionar o desenvolvimento do Espírito Santo”, afirmou o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse.

Os números reforçam a trajetória de crescimento do terminal capixaba, que encerrou 2025 com o maior volume de passageiros de sua história, ultrapassando a marca de 3,5 milhões de viajantes.

Entre os aeroportos que mais cresceram no Brasil

O desempenho registrado nos quatro primeiros meses deste ano colocou o Aeroporto de Vitória entre os dez aeroportos que mais cresceram em movimentação de passageiros no País. O terminal ocupa a quarta posição entre os 25 maiores aeroportos brasileiros em percentual de crescimento.

De janeiro a abril, foram registrados 1,2 milhão de passageiros, um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2025. Este foi o melhor primeiro quadrimestre desde que a Zurich Airport Brasil assumiu a administração do aeroporto, em 2020.

Melhor aeroporto do Brasil

O Aeroporto de Vitória também foi reconhecido recentemente como o melhor aeroporto do Brasil na categoria de até 5 milhões de passageiros por ano, na principal premiação do setor aeroportuário nacional, promovida pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

O resultado leva em consideração a avaliação dos próprios passageiros ao longo de 2025. O terminal alcançou nota média de 4,64 em uma escala de 1 a 5, a maior da categoria, além de conquistar a segunda colocação no ranking geral entre os 20 maiores aeroportos brasileiros.

foto Adriana Buzzulini