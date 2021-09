Afonso Cláudio recebe novos investimentos do Governo do ES

O município de Afonso Cláudio, na microrregião Sudoeste Serrana, está recebendo investimentos nas áreas de habitação, de infraestrutura urbana e rural, além de esportes e lazer. Na manhã desta quinta-feira (30), o governador Renato Casagrande assinou convênios com o Município para implementação de ações de regularização fundiária e para construção de unidades habitacionais de interesse social. Também foram anunciadas obras de calçamento rural e entregues melhorias na estrutura de dois campos para prática esportiva.



“A gente colhe aquilo que a gente planta. Estamos entregando alguns equipamentos importantes, como esse galpão onde estamos, além de anunciar os repasses para casas populares, regularização fundiária e calçamento rural. São investimentos importantes para as comunidades que estão recebendo e que mudam a vida das pessoas. Em meu primeiro mandato fizemos diversos investimentos no município e recentemente inauguramos o trecho de Serra Pelada. Temos parcerias com todos os municípios capixabas e vamos seguir firmes para desenvolver nosso Estado, gerando oportunidades aos capixabas”, disse Casagrande.



Já o prefeito Luciano Pimenta saudou a parceria com o Governo do Estado. “Estou feliz e grato pelo dia de hoje, com tantas entregas ao nosso município. As portas do Governo do Estado estão abertas para Afonso Cláudio. A regularização fundiária é muito importante para nossos moradores. Estamos trabalhando constantemente para trazer desenvolvimento para nosso município e o governador tem sido um parceiro fundamental nesses investimentos”, declarou.



Investimentos

Durante a solenidade, foi assinado o convênio para construção de 20 unidades habitacionais de interesse social, com investimento de R$ 1,4 milhão, oriundos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB/ES). O Programa Nossa Casa é desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), em parceria com os Municípios.



Também foi assinado o convênio para implementação de ações de Regularização Fundiária de Interesse Social nos núcleos urbanos conhecidos como “Vala Funda”, situado no bairro Amâncio Pimenta; “Bela Vista”, no bairro Bela Vista; e “São Luiz”, no distrito de São Luiz de Boa Sorte. Cerca de 300 lotes serão beneficiados com os títulos de propriedade por meio do Programa Morar Legal, do Governo do Estado. O investimento total nessa ação é de R$ 300 mil.



“Com o Título de Propriedade, as famílias beneficiadas terão segurança jurídica do imóvel, além da possibilidade de obter financiamentos bancários usando o imóvel como garantia, elevando a autoestima do cidadão em direção à cidadania plena”, comentou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.



Na mesma solenidade, o governador assinou a Ordem de Serviço para as obras de calçamento rural na comunidade Francisco Corrêa (trecho 01). Serão doados 2.818,96 metros quadrados de blocos intertravados tipo holandês e mais 837,52 metros de meios fios, num investimento de mais de 170 mil.

“O caminho para mantermos o desenvolvimento de nossas cidades são as ações conjuntas, sobretudo na agricultura. Esta é uma realidade de muitos municípios do Estado, portanto, nós, gestores públicos, temos de oferecer condições de o pequeno agricultor prosperar no campo. Estas ações de hoje vão permitir com que a agricultura familiar se fortaleça ainda mais”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto.



A área esportiva também foi destaque durante a agenda oficial do governador. Foram entregues dois alambrados, um para o campo do bairro Vila Nova e outro no distrito de Vila Pontões, para o campo do Cruzeiro. Ao todo, o investimento nas duas estruturas é de R$ 475 mil. Essas eram solicitações antigas das comunidades e agora os espaços vão permitir uma melhora na prática esportiva, além da possibilidade da instalação de projetos esportivos desenvolvidos pela Prefeitura de Afonso Cláudio em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), como o “Campeões de Futuro”.



“A atenção que o governador Renato Casagrande tem dado ao esporte vem fazendo toda a diferença na vida de capixabas de todas as partes do Estado. Espaços esportivos modernos e que sejam usados pela população tem o poder de transformar toda uma comunidade. Fico feliz de ver esses recursos sendo investidos no esporte”, celebrou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.



Também estiveram presentes os prefeitos Paulinho Minetti (Venda Nova do Imigrante), Vander Patrício (Itarana) e Josafá Storch (Laranja da Terra); os deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino, Vandinho Leite e Luciano Machado; o presidente da Junta Comercial do Espírito Santo (JUCEES), Carlos Roberto Rafael; além de secretários municipais, vereadores e lideranças da região.