Agência capixaba busca modelos e atores para o seu cast

today2 de janeiro de 2023 remove_red_eye60

A modelo e atriz Agatha Chiepp está em busca de talentos para integrar o cast da sua agência, que será inaugurada no dia 7 de janeiro, em Vitória. São oportunidades para modelos adultos e mirins e também para atores e atrizes que não tenham vínculo com nenhuma outra agência.

Agatha Chieppe tem 18 anos e entrou ainda criança no mundo das passarelas. Fez cursos, participou de concursos, buscou oportunidades no mundo das artes, especificamente no teatro, e também foi destaque em escolas de samba. “Tenho experiência e quero compartilhar meus conhecimentos com quem sonha em ingressar na moda ou nas artes”, explica.

Além de atuar como agenciadora de novos talentos, a Chiepp Models também vai promover cursos de TV e cinema, fotografia, dança, teatro, videobook e de formação de passista, para quem quer brilhar no Carnaval. Outro pilar de atuação da nova agência é a parceria com produtoras artísticas. “Firmamos parceria para a realização do curta-metragem “Divertindo o cotidiano”, de José Celso Cavalieri, que retrata o dia a dia das pessoas”, diz Agatha Chiepp.

O objetivo da modelo e atriz é ter uma agência fortalecida, com um cast formado por pessoas diferenciadas. “Queremos fornecer talentos para ensaios fotográficos, campanhas publicitárias, desfiles e, quem sabe, até para novelas”, sonha a capixaba.

Os interessados em participar dos cursos ou em se cadastrar no cast da agência podem entrar em contato pelo Whatsapp (27) 9 9902-7949.