Agências Banestes fechadas no feriado da Padroeira do Espírito Santo

today8 de abril de 2021 remove_red_eye33

As agências Banestes e a rede de correspondentes Banesfácil estarão fechadas no Dia de Nossa Senhora da Penha, na próxima segunda-feira (12), em todo o Estado. Porém, é possível realizar os serviços bancários pelo smartphone, computador e caixas eletrônicos. Os clientes podem contar com o aplicativo e o Internet Banking para efetuar pagamentos, transferências entre contas e várias outras operações financeiras durante o feriado.

Mesmo com a antecipação do feriado por algumas cidades, via decreto municipais, o Banco Central (Bacen) avalia que trata-se de uma data do calendário estadual e que, por isso, não será permitido movimento bancário no dia oficial da padroeira do Estado. O Banestes segue as recomendações do Bacen e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e, por isso, manterá as unidades fechadas.

O funcionamento será retomado na terça-feira (13), lembrando que o atendimento presencial nas agências localizadas em municípios de alto e extremo risco está suspenso, permitido apenas em situações emergenciais, conforme o Decreto 4.859-E e a Portaria 166-R. O Banco orienta os clientes que usem as opções digitais de atendimento, evitando ir às agências durante este período de pandemia.

Nos dias em que as agências do Banestes estiverem fechadas ou com acesso restrito de atendimento, os clientes devem priorizar o uso do App Banestes e do Banestes Internet Banking para efetuar pagamentos, transferências entre contas, aprovar saques sem cartão, consultar saldos, além de outros serviços.

O App Banestes está disponível para smartphones e tablets, para os sistemas iOS e Android. Basta baixar o aplicativo e autorizar o uso previamente na agência. Mais informações em

https://www.banestes.com.br/atendimento/aplicativo-banestes.html.

Pelo Banestes Internet Banking (www.banestes.com.br) também é possível realizar pagamentos, transferências, consultas de saldos e outras operações bancárias. Confira o que pode ser feito em cada um dos canais eletrônicos de atendimento do Banestes: goo.gl/5iBWbR.

Vale lembrar que, independentemente do feriado, os caixas eletrônicos do Banestes funcionam normalmente. Há também os terminais do Banestes Saque e Pague, onde pode-se consultar saldo, efetuar saques, pagamento de contas e depósito em dinheiro sem envelope. Essas máquinas estão disponíveis nas agências, postos de combustíveis, shoppings e supermercados.

Por Jardel Torezani