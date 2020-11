Agendamento de coleta seletiva em Vila Velha pode ser feito por WhatsApp

A coleta seletiva em Vila Velha retornou e segue a todo vapor, com atendimentos em novo formato. O serviço realizado pela Prefeitura de Vila Velha pode ser acionado via mensagem através do robô que funciona por meio do WhatsApp. Basta enviar um “oi” para o número (27) 99817-5985.

O robô virtual objetiva a segurança de todos os envolvidos neste processo: munícipes, equipes de recolhimento e catadores das associações. O serviço segue todos os protocolos de segurança e orientações das autoridades sanitárias para o período de pandemia da Covid-19.

A plataforma no WhatsApp apresenta itens de 1 a 7 com perguntas e informações a exemplo do que é a coleta seletiva, dos pontos de coleta seletiva pelo munícipio e do serviço “Deixe Aqui”. Na opção número 5, também é possível cadastrar condomínios para receber o serviço de coleta seletiva.

Segundo a secretária municipal de Serviços Urbanos (Semsu), Marizete de Oliveira Silva, todo material recolhido é encaminhado a associações de materiais recicláveis, gerando renda para diversas famílias.

São ao todo sete pontos de coleta seletiva: Deixe Aqui (Divino Espírito Santo, Praia da Costa e Vila Guaranhuns); União Associação de Catadores (Barramares); Revive Associação de Catadores (Novo México); Verde Vida Associação de Catadores (Industrial do Alecrim); e Boulevard Shopping Vila Velha (Itaparica).