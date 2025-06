Agende seu horário: Anchieta terá doação de sangue no dia 17 de julho

today16 de junho de 2025 remove_red_eye57

Quem é doador de sangue ou gostaria de fazer uma doação, vai ter a oportunidade de fazer o procedimento em Anchieta. Isso porque o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) segue com sua campanha permanente para incentivar a doação. Para ajudar nesse esforço, a Prefeitura de Anchieta é parceira do movimento e realizará um ação com doadores no dia 17 de julho.

A coleta acontece na Unidade de Estratégia da Família (ESF) 3, a partir das 7h, e receberá doações de todos os tipos sanguíneos. Para garantir um atendimento organizado e seguro, a ação será realizada somente por meio de agendamento, que pode ser feito pelo WhatsApp 28 99278-4587.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde e apresentar um documento original com foto no momento do procedimento. A colaboração dos moradores é essencial para garantir que o estoque de sangue do estado seja suficiente para atender às necessidades dos hospitais e salvar vidas. Faça a sua parte: agende sua doação e ajude a quem precisa!

Quem pode doar sangue?

Para ser um doador de sangue, a pessoa deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização dos pais ou responsáveis), pesar no mínimo 50 kg.

Quais são os documentos necessários para doar sangue?

É preciso apresentar um documento original com foto no momento da doação, como identidade ou carteira de habilitação.

Há algum preparo especial antes da doação de sangue?

Recomenda-se que o doador esteja bem alimentado antes de doar, evitando alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a coleta. Também é importante estar bem hidratado.

Quanto tempo leva para a coleta de sangue?

A coleta de sangue dura cerca de 10 a 15 minutos, e o processo total (incluindo triagem e recuperação) pode levar aproximadamente 45 minutos.

Com que frequência posso doar sangue?

Homens podem doar sangue a cada 2 meses, e mulheres a cada 3 meses, com um limite de 4 doações por ano para os homens e 3 para as mulheres.

Saiba Mais:

Doação de Sangue em Anchieta

Data: 17 de julho de 2025 (quinta-feira)

Horário: a partir das 8h

Agende seu horário: pelo WhatsApp 28 99278-4587

Todos os tipos sanguíneos

Endereço: ESF 3 – Estrada Anchieta-Jabaquara, s/nº – Nova Esperança

Ao lado do Pronto Atendimento Municipal (PA)

foto Monique Ferbek