Agentes Comunitários de Saúde passam a utilizar tablets nas visitas domiciliares em Presidente Kennedy

today14 de janeiro de 2021 remove_red_eye39

Visando a modernização e melhora no atendimento à população no âmbito da atenção primária do município de Presidente Kennedy, os Agentes Comunitários de Saúde (AC’s) receberam um tablet do Município e estão sendo treinados para utilização da nova ferramenta de trabalho. Do total de 30 AC’s, 26 já foram treinados e estão aptos para uso da tecnologia nas comunidades.

Segundo a secretária municipal de saúde, Alessandra das Neves Lima, com os tablets as informações serão sincronizadas com a base de dados da Secretaria.

“A utilização dos tablets nas visitas domiciliares contribuirá para a melhor transmissão dos dados coletados, já que as informações são sincronizadas diretamente com o sistema de informação, além de eliminar formulários em papel que antes eram necessários serem preenchidos e enviados para a digitação, assim a nova tecnologia otimizará o trabalho dos ACS’s”, comenta Alessandra.