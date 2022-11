Agentes de viagem participam de capacitação sobre atrativos turísticos no Espírito Santo

Chega ao Estado, na próxima semana, mais um grupo de agentes de viagem, desta vez do Rio Grande do Sul. Eles vão participar da ação promocional Famtour, organizada pela Secretaria de Turismo (Setur) e o Instituto Visite o Espírito Santo. Esse é o nono grupo que participa da ação este ano.

Ainda em novembro o estado recebe um grupo de São Paulo e, em dezembro, do Paraná, finalizando a ação realizada desde maio. “A visita destes agentes ao Estado possibilita apresentação não só dos atrativos turísticos, mas também dos serviços, o que possibilita a vivência e o encantamento para posteriormente estes profissionais comercializarem o destino Espírito Santo”, pontuou o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha.

No ano de 2021, a Setur recebeu sete grupos de agentes de viagem para as ações do Famtour no Estado. Já em 2022, as ações tiveram início em maio, encerrando agora em dezembro com a participação de onze grupos no Famtour, o que totaliza mais de 120 profissionais atendidos.

Agentes de viagem

Os agentes de viagem são os profissionais que atuam na formatação e comercialização dos pacotes de viagem. A visita ao destino possibilita a vivência e o conhecimento não só dos atrativos e pontos turísticos, mas também da infraestrutura de serviços, estradas, meios de hospedagem e espaços de alimentação.

O roteiro compreende atrativos em Vitória, Serra, Ibiraçu, Domingos Martins, Guarapari, Anchieta e Vila Velha, com destaque para a visita ao Galpão das Paneleiras, na Capital Vitória; Guarapari, com seu litoral com várias opções de praias; o Grande Buda, em Ibiraçu; Manguinhos, na Serra, onde saboreiam a moqueca capixaba; a praia Bandeira Azul (Praia da Sereia) e o Convento da Penha, em Vila Velha; o Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta, além de Domingos Martins, com destaque para a região de Pedra Azul.