Agroturismo | Sancionada Lei que cria Rota do Mirante de São Pedro Frio

today2 de setembro de 2021 remove_red_eye32

A Lei 11.373 é de autoria do deputado estadual Renzo Vasconcelos

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (01) a Lei 11.373/2021, fruto de projeto do deputado estadual Renzo Vasconcelos (Progressistas), que cria a Rota do Mirante de São Pedro Frio. Os municípios integrantes da rota são Colatina e Pancas.

São Pedro Frio é uma localidade de Colatina, que fica a 40 quilômetros do Centro, e é conhecida por apresentar temperatura típica de montanha. Os termômetros na região chegam a marcar menos 10 graus. O local atrai famílias e turistas de várias localidades do estado que buscam aventura em meio à Mata Atlântica.



“Criamos o projeto para potencializar as belezas naturais, o agroturismo e os empreendimentos agrícolas da região. São Pedro Frio abriga belas cachoeiras no caminho até chegar ao mirante, que fica a 670 metros de altitude. A vista para os Pontões de Pancas e para a Pedra da Baleia é deslumbrante”, afirmou o deputado.



Renzo disse ainda que a iniciativa de construção do projeto contou com a parceria da Prefeitura de Colatina. “A cidade está com muitas ações em andamento para o fortalecimento do agroturismo e dos empreendedores da agricultura familiar colatinense. Estou junto com o prefeito Guerino Balestrassi nessa missão”, finalizou.