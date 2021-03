Ajude crianças e adolescentes de Guarapari através da Declaração de Imposto de Renda

Você sabia que pode destinar parte do valor a pagar ou a receber do seu imposto de renda para crianças e adolescentes em vulnerabilidade do Município?

O contribuinte que efetuar a declaração do Imposto de Renda no modelo completo poderá destinar até 3% ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Guarapari (FIA). Esses valores arrecadados serão repassados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para instituições do município que estejam cadastradas no Conselho, tudo fiscalizado pelo Ministério Público.

Os recursos são aplicados para manter e ampliar ações das entidades que realizam trabalhos sociais de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Para destinar a doação é preciso que o contribuinte informe o CNPJ do FIA no ato da declaração. Ao realizar a destinação, o declarante não pagará mais imposto nem terá a restituição diminuída. Essa porcentagem apenas será destinada para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Guarapari, ao invés de ir para o Tesouro Nacional.

É importante destacar que, caso a declaração seja feita por meio do formulário simples, com desconto simplificado, a destinação não poderá ser realizada.

Para receberem os valores, as instituições precisam apresentar projetos que devem ser aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CNPJ do Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Guarapari (FIA): 18.861.651/0001-31