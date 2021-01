ALES elege nova mesa diretora dia 01 de fevereiro

Está marcada para o próximo dia 01 de fevereiro a eleição para o novo presidente da ALES. Três nomes estão na disputa: Erick Musso (Republicanos), que é o atual presidente; Marcelo Santos (Podemos) e Dary Pagung (PSB), que são fiéis ao Palácio Anchieta.

O governo Casagrande hoje trabalha pela renovação do comando do Palácio Domingos Martins, no caso a preferência é por Marcelo ou Pagung (atual líder do governo do estado).

Enfim, qual seria o melhor nome para presidir a Assembleia Legislativa do Estado?



Fonte CNN Brasil

Foto Tati Beling