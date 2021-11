ALES mantém emenda de Bruno garantindo atendimento em até 30 minutos nos cartórios

today29 de novembro de 2021 remove_red_eye74

Uma emenda aditiva do deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que obriga os cartórios extrajudiciais a realizar o atendimento ao público externo no período máximo de até 30 minutos, como já ocorre com os bancos, foi mantida hoje (29) pela Assembleia Legislativa. O objetivo do parlamentar é reduzir as longas filas que existem nesses locais.

A emenda foi feita ao Projeto de Lei 113/2021, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça (TJ-ES), Ronaldo Gonçalves de Sousa, que altera a Lei 3.526/1982, promovendo uma reestruturação das serventias extrajudiciais no Estado.

A emenda foi vetada pela Procuradoria Geral do Estado, mas a proposta foi rejeitada pela Comissão de Justiça e, em seguida, pelo plenário, por 24 votos a favor, um contra e uma abstenção.

“Já que é tão suado o dinheiro do brasileiro, fica claro que esses cartórios precisam melhorar em muito a prestação de serviço, com um ambiente mais aconchegante, um trabalho mais humanizado. É preciso lembrar que o dono do cartório tem uma concessão. A nossa emenda prevê tempo de atendimento. É inadmissível uma pessoa esperar mais de 30 minutos para ser atendida”, declarou Bruno.

Segundo ele, cidades como a Serra e Vila Velha, que têm uma população maior, o TJ-ES terá a responsabilidade de dividir essas serventias, o que deve aumentar a competitividade e melhorar a qualidade do atendimento.

“Buscamos atender às necessidades da população diretamente afetada pelo uso cotidiano dos serviços. Queremos garantir a eficiência e celeridade no atendimento que, em algumas localidades, enfrenta longas filas e dificuldades”, justificou.

Além do tempo de 30 minutos, os deputados também mantiveram o artigo que estabelecia que as serventias originadas dos desdobramentos, desdobramentos e/ou vacância decorrentes da presente lei só passarão a funcionar de forma autônoma quando do preenchimento de sua titularidade por meio de concurso público.

Outros artigos tiveram os vetos mantidos pela Assembleia.