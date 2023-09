ALES promove encontro para impulsionar agricultura familiar no Espírito Santo

Mais de 200 pessoas de 23 municípios capixabas participaram do evento que aconteceu na sede do Poder Legislativo, em Vitória

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos, deu hoje mais um passo importante para o fortalecimento do projeto dos arranjos produtivos no Estado. Ao lado dos deputados Lucas Scaramussa, presidente da Comissão de Agricultura, e Coronel Weliton, presidente da Comissão de Turismo, juntamente com o ex-deputado Padre Honório, se reuniram com os representantes de conselhos municipais dos 23 municípios que participam dessa primeira etapa do projeto.

Cerca de 200 pessoas participaram da reunião, com o objetivo de definir as diretrizes do trabalho que vai ser realizado em cada uma das 23 cidades capixabas visando impulsionar a agricultura familiar no Espírito Santo. “A Assembleia, através da Casa dos Municípios, que é responsável por coordenar as atividades do projeto, está desempenhando um papel protagonista nesse esforço, visando proporcionar mais oportunidades e renda para os trabalhadores e trabalhadoras rurais do estado”, destacou o presidente da Assembleia Marcelo Santos.

Presidente da ALES, deputado Marcelo Santos: “Nosso compromisso é trabalhar para atrair mais investimentos”.

“Nosso objetivo é permitir que as pessoas permaneçam no campo, gerando oportunidades. Nosso compromisso é trabalhar para atrair mais investimentos, proporcionar educação de qualidade, criar condições para escoar a produção e garantir equipamentos públicos, como praças e academias populares, para que não haja disparidades entre os municípios”, afirmou ainda o parlamentar.

Durante o encontro, foram discutidos os modelos de seminários que serão realizados nos municípios selecionados. Este esforço é resultado da colaboração entre a Assembleia, a Casa dos Municípios e o governo estadual através da Aderes, Incaper e o Sebrae.

Padre Honório, ex-deputado, enfatizou a importância do investimento público na agricultura. “Os arranjos produtivos são mecanismos eficazes para garantir oportunidades e renda no campo. Para que ele alcance esses resultados é preciso que haja formação contínua, coletiva, específica e localizada no desenvolvimento deste projeto. E nesse sentido quero destacar o empenho do presidente da Assembleia, Marcelo Santos, que tem se empenhado muito nesse projeto”.

Lucas Scaramussa ressaltou a importância da união dos municípios em prol da agricultura familiar, que desempenha um papel crucial na produção de alimentos em todo o Espírito Santo.

O presidente da Comissão de Turismo, Coronel Weliton, enfatizou a necessidade de fortalecer a educação no campo para manter os jovens em suas cidades, garantindo melhores condições de trabalho e renda para as famílias. Ele destacou o compromisso da Ales em construir políticas que visam o desenvolvimento do estado.