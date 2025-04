Alfredo Chaves amplia rampa de voo livre para sediar grandes eventos nacionais

A cidade de Alfredo Chaves dá mais um salto rumo ao protagonismo nacional no esporte de aventura com a ampliação da tradicional Rampa de Voo Livre de Cachoeira Alta, a 6 km da sede municipal. Reconhecida como uma das mais antigas e queridas pelos pilotos capixabas, a estrutura passou por uma transformação estratégica para receber competições de grande porte – como os dois Campeonatos Brasileiros que acontecerão no município neste ano.

Com mais de 18 mil metros quadrados, agora a nova configuração da rampa tem capacidade para mais de 10 decolagens simultâneas, oferecendo total segurança e conforto, tanto para atletas experientes quanto para o público visitante. O espaço ganhou ainda duas áreas adicionais para velas abertas, permitindo que até 30 pilotos estejam prontos para decolar em sequência, o que facilita a organização de provas dinâmicas e emocionantes.

Além da pista de decolagem, a área recebeu ampliação no estacionamento, proporcionando melhor acolhimento para os competidores e visitantes. A iniciativa fortalece o turismo esportivo e coloca Alfredo Chaves como referência nacional no cenário do voo livre.

“A expansão da rampa de decolagem já é realidade e promete transformar nossa cidade em referência nacional na realização de grandes eventos esportivos”, comemora o empresário e piloto Rodolpho Cavalini.

Segundo Cavalini, a inauguração oficial da nova estrutura será marcada pelo nacional Super Open de Parapente 2025, que acontece de 14 a 18 de maio e é válido para o Campeonato Brasileiro de Parapente Classe Sport, que também será realizado no local, em julho.

Para o prefeito Hugo Luiz, é importante apoiar o esporte e eventos desse nível. “Eventos desse porte eleva o potencial turístico do município e faz Alfredo Chaves se destacar ainda mais como a capital estadual dos esportes de ventura”, disse.

Todos os finais de semana, dezenas de pilotos decolam da rampa e realizam voos que podem alcançar até o litoral sul capixaba. O local é ponto de encontro de atletas nacionais e estrangeiros que buscam em Alfredo Chaves as condições ideais para a prática do esporte, com visuais impressionantes.

A Prefeitura de Alfredo Chaves segue apoiando para fomentar o turismo, com foco no desenvolvimento sustentável e na valorização das belezas naturais que fazem do município um verdadeiro paraíso.