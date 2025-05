Alfredo Chaves realiza Seminário de Comunicação Pública e se torna pioneira no ES

Na manhã desta sexta-feira, 09 de maio de 2025, a cidade de Alfredo Chaves promoveu o 1º Seminário de Comunicação Pública, reunindo autoridades, especialistas e servidores públicos para discutir os desafios e a importância da comunicação na gestão pública contemporânea.

O evento, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Comunicação Social, aconteceu na Câmara Municipal e reuniu dezenas de participantes, entre eles representantes de diversos setores da administração pública local e de cidades vizinhas.

Com o tema “Desafios na Comunicação Pública”, o seminário teve como objetivo fortalecer o papel estratégico da comunicação institucional, sobretudo em tempos de desinformação e transformação tecnológica.

A mesa de abertura contou com a presença do prefeito Hugo Luiz Pícoli Meneghel, do juiz de direito da comarca, Arion Mérgar, do presidente da Câmara Municipal, Josimar Piumbini, do secretário de Comunicação Social de Alfredo Chaves, Dirceu de Souza Cetto, e do secretário de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Rodrigo Sant’Anna.

A programação contou com duas palestras de destaque. A primeira foi ministrada por Mariana Montenegro, chefe de jornalismo do Tribunal de Contas do ES, que abordou “A Comunicação Pública como Ferramenta Estratégica – Desafios e Importância na Gestão Pública”. Em seguida, Edgar Rebouças, professor titular da Ufes, jornalista e pesquisador, falou sobre “Fake News e a Responsabilidade da Comunicação Pública no Combate à Desinformação”. Ambos os temas despertaram grande interesse entre os presentes, levando a um momento rico de perguntas e interação com o público, mediado pelo jornalista Gilberto Medeiros.

“O seminário reafirma o compromisso da gestão municipal com a transparência, a escuta ativa e a qualificação contínua da comunicação entre o poder público e a sociedade”, destaca o prefeito Hugo Luiz.

O evento teve o apoio do Tribunal de Contas do Espírito Santo, da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e do Saae.