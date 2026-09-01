Alfredo Chaves recebe treinamento gratuito sobre cultivo do cacaueiro

today1 de setembro de 2026 remove_red_eye71

O município de Alfredo Chaves recebe, nos dias 15 e 16 de setembro, das 8h às 17h, um treinamento gratuito sobre “Cultivo do Cacaueiro”, promovido pelo Senar Espírito Santo, em parceria com o Sindicato Rural de Iconha e a Prefeitura de Alfredo Chaves.

A capacitação é voltada para produtores rurais e demais pessoas interessadas em conhecer e aprimorar técnicas relacionadas ao cultivo do cacau. As aulas teóricas serão realizadas na Secretaria Municipal de Agricultura, enquanto as atividades práticas acontecerão em uma propriedade rural da região, proporcionando aos participantes a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o treinamento.

Ao longo dos dois dias, serão abordados conteúdos que vão desde os fundamentos da cultura e o planejamento da produção até o preparo da área, estabelecimento da lavoura, produção e formação de mudas, implantação e manejo do cacaueiro.

A programação também inclui temas como tratos culturais, manejo fitossanitário, sustentabilidade, beneficiamento, custos de produção, comercialização e segurança no trabalho.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos e cumprir frequência mínima de 80%. Os participantes também deverão utilizar roupas adequadas e fechadas durante as atividades. O lanche e o almoço serão de responsabilidade de cada participante.

As vagas são limitadas. Os interessados devem procurar o Sindicato Rural de Iconha ou entrar em contato pelo WhatsApp (28) 99967-1608 para obter mais informações e realizar a inscrição.