Alfredo Chaves: viva um fim de semana inesquecível no coração das montanhas capixabas
O fim de semana chegou e Alfredo Chaves abre suas portas – e seu coração – para receber visitantes em busca de descanso, aventura e boa gastronomia. Localizado no interior do Espírito Santo, o município é um refúgio natural que encanta por suas paisagens, cultura e hospitalidade.
Para os amantes da natureza e da adrenalina, a cidade é um prato cheio: a famosa Rampa de Voo Livre de Cachoeira Alta oferece uma das vistas mais bonitas do Estado e a emoção de sobrevoar vales e montanhas e avistar o litoral sul capixaba.
Trilhas que cortam a mata atlântica levam a cachoeiras de águas cristalinas, perfeitas para renovar as energias. A cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde; a Vovó Lúcia, em Ibitirui, a cachoeira do Pinon, em Carolina, além das maravilhosas quedas em São Roque de Maravilha, são opções que não podem ficar fora do roteiro da viagem.
Cada cantinho com sua peculiaridade, esbanjando verde, acolhimento e rica gastronomia. Os empreendimentos têm produtos feitos por agricultores locais e o sabor verdadeiro do campo.
O clima de inverno, com seu friozinho aconchegante, é um convite para se aquecer com vinhos, caldos e pratos típicos servidos nas pousadas e restaurantes locais – cada um com um toque especial que só Alfredo Chaves tem.
Além das belezas naturais e do sabor da boa mesa, o município se destaca pelo acolhimento dos moradores, pelo verde exuberante das matas e pelo canto dos pássaros que embala cada passeio. É o destino perfeito para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e experiências únicas.