Allan Ferreira propõe criação da Rota Capixaba de Cafés Especiais do Estado

today11 de janeiro de 2024 remove_red_eye101

O deputado Allan Ferreira (Podemos) propôs, na Assembleia Legislativa, a criação da primeira Rota Capixaba de Cafés Especiais do Estado no município de Marechal Floriano, região serrana do Espírito Santo.

O Projeto de Lei (PL) 593/2023 tem o objetivo de potencializar o turismo na área, além de fomentar o desenvolvimento econômico local com a valorização dos cafés produzidos de forma especial e diferenciada. A rota abrange os distritos de Santa Maria de Marechal, Vitor Hugo e Araguaya.

Na justificativa da matéria, o deputado explica que a ideia de intitular como Primeira Rota de Cafés Especiais surge para outras proposições legislativas, indicando rotas de produção de cafés especiais por todo o Espírito Santo.

“Destaco a região de Marechal Floriano, pela alta concentração de produtores em um curto espaço geográfico e pela região possuir grande potencialidade e concentração de cafés passíveis de reconhecimento em nível estadual, a qual pretendemos reconhecer através de norma jurídica estadual”, conclui Allan.

Conforme a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSSCA), são considerados cafés especiais, os cafés acima de 85 pontos na análise sensorial, sendo grãos isentos de impurezas e defeitos, e que possuem atributos sensoriais diferenciados.

O PL 593/2023 vai ser analisado pelas comissões de Justiça, de Turismo e de Finanças, antes de ser votado pelo Plenário.