Altitudes variadas impactam temperaturas em Alfredo Chaves

today19 de fevereiro de 2025 remove_red_eye63

Alfredo Chaves é um município de grande extensão territorial, uma característica bem conhecida. No entanto, a variação expressiva de altitude entre seus distritos e comunidades ainda é pouco conhecida. Enquanto a sede municipal está a apenas 20 metros acima do nível do mar, comunidades do distrito de São Bento de Urânia ultrapassam 1.100 metros de altitude.

Essa diferença de relevância influencia diretamente o clima e a sensação térmica dos moradores dessas regiões. Um levantamento realizado às 16h nesta terça-feira (18), anunciado como uma das mais quentes do Brasil, revelou contrastes marcantes nas temperaturas, segundo site do Climatempo.

Por exemplo, na comunidade de Vila Nova de Maravilha, a 1.002 metros de altitude, foi registrado nesse horário 27°C . Enquanto a sede de Alfredo Chaves era 33°C. As mínimas também apresentam diferenças importantes. Para a noite desta terça-feira, a previsão indicava 21°C na sede e em Vila Nova de Maravilha 14°C .

Em São Bento de Urânia, a 950 metros de altitude, o site Climatempo registrava a máxima de 28°C no mesmo horário para esta terça-feira, com mínimas previstas a noite para até 15°C. Hoje (19), segundo o morador Marcos Pianzoli, o termômetro de sua casa marcou 13°C. Em São João de Crubixá, de acordo com moradores, a manhã estava com 17°C. Já na sede a mínima às 6h de hoje foi de 23°C.

Essa diversidade climática faz de Alfredo Chaves um município singular, com microclimas distintos que influenciam não apenas a rotina dos moradores, mas também a agricultura e o turismo local. Regiões mais altas costumam ser propícias para o cultivo de hortaliças, frutas de clima temperado e café de altitude, enquanto as áreas mais baixas favorecem plantações de banana e café conilon.

Além disso, a temperatura térmica também pode ser um atrativo para turistas que buscam refúgio do calor intenso das áreas litorâneas. Durante o verão, por exemplo, muitas pessoas escolhem as regiões mais altas do município para desfrutar de um clima mais ameno e paisagens com vales e cachoeiras, como em Matilde, São Roque de Maravilha e Carolina.

Com tantas diferenças em um mesmo território, Alfredo Chaves mostra como sua geografia impacta diretamente a vida de quem vive e visita a cidade, tornando cada canto do município uma experiência única, seja pelo clima, pelas paisagens ou pelas oportunidades que surgem a partir dessas variações naturais.

foto São Bento de Urânia